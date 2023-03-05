العراق على موعد مع أمطار تشمل مناطق متفرقة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع تساقط امطار خفيفة في اقسامها الشرقية بعد الظهر تكون رعدية احياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في اقسامها الشرقية تكون رعدية احياناً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط امطار خفيفة في بعض الأماكن بعد الظهر تكون رعدية احياناً ، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ،وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأوضح أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً مع تساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشار البيان الى، أن "طقس يوم الخميس المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".