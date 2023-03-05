في بغداد.. محتجون يحرقون اطارات احتجاجاً على "سانت ليغو"

اقدم محتجون في بغداد، اليوم الأحد، على حرق اطارات احتجاجاً على قانون "سانت ليغو" الذي يخص الانتخابات.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محتجين احرقوا الاطارات وقاموا بقطع احد التقاطعات احتجاجا على قانون سانت ليغو". وشهدت محافظات واسط والنجف وذي قار والديوانية، اليوم الأحد، تظاهرات نظمها العشرات رفضاً لقانون سانت ليغو. وأنهى مجلس النواب، امس السبت، تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.