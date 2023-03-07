النزاهة تعلن استقدام رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّر استقدام رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة السابق؛ لعدم إفصاحه عن ذمَّـته الماليَّة لعامي (2022 و2023)، فضلاً عن عدم تقديم أي كشفٍ عن ذمَّته الماليَّة عندما كان يشغل منصب المدير العام لمصرف الرشيد".وأضافت الدائرة إنَّ "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (19) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل بالقانون رقم (30) لسنة 2019".