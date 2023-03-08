بينهم 5 نواب حاليين.. 43 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين كبار خلال شباط

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "الجهات القضائيـَّة أصدرت (43) أمر قبضٍ واستقدامٍ في قضايا تمَّ التحقيق فيها من قبل مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها إلى القضاء"، لافتةً إلى أنَّ "الأوامر الصادرة في المُدَّة من (1- 28/2/2023) شملت (37) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا"، مُوضحةً أنَّ "الأوامر توزَّعت بين (6) أوامر قبضٍ، و(37) أمر استقدامٍ".وتابعت الدائرة إنَّ "الأوامر شملت (6) أعضاء في مجلس النوَّاب، من بينهم (5) نوَّابٍ في الدورة الحاليَّة، وعضوٌ واحدٌ سابقٌ، إضافة إلى (5) وزراء سابقين ووكيلي وزيرٍ حاليَّين".وأضافت إنَّ "أوامر القبض والاستقدام صدرت بحقِّ مُحافظين اثنين أسبقين، و (7) مديرين عامِّين حاليّين، و(11) من السابــقين، ومديرٍ عامٍّ أســبـق، فضلاً عن (3) من أعضاء مجالس المُحافظات السابقين".