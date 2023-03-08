التخطيط تعلن انخفاض المشاريع المتلكئة إلى 1171 مشروعاً

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماعا للجنة الامر الديواني (٢٣٠٣٤)، المكلّفة بمعالجة المشاريع المتلكئة، وحسمها".وبحسب البيان، "تضم اللجنة رئيس هيأة النزاهة القاضي حيدر حنون، ورئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير، ووكيل وزارة التخطيط للشؤن الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان".وتابع انه "جرى خلال الاجتماع استعراض المشاريع المستمرة والمتلكئة ضمن البرنامج الاستثماري للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وبرنامج تنمية الاقاليم الذي تُعنى به الحكومات المحلية في المحافظات".وأضاف البيان، أن "اللجنة ناقشت اسباب التلكؤ وكلف المشاريع المتلكئة والمبالغ المصروفة، والالتزامات المالية المتبقية لانجازها، وحجم الخسائر السنوية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني نتيجة توقف هذه المشاريع وما تتعرض له من اندثارات، تزيد كلفة إنجازها".واكد وزير التخطيط، ان "هذه اللجنة تعد ذات اهمية كبيرة لما يرتبط بها من مهام، في ضوء توجهات الحكومة، بان يكون هذا العام هو عام انجاز المشاريع"، مشيرا الى ان "الاولوية ستكون لمشاريع المستشفيات والمدارس والصرف الصحي والماء".وشدد على ان "اللجنة ستبذل قصارى جهودها من اجل معالجة المشكلات التي تسببت بوقف وتلكؤ المشاريع وحسمها باسرع وقت ممكن، لاستئناف العمل بها"، لافتا الى ان "وزارة التخطيط، عملت خلال الاشهر الماضية على متابعة جميع المشاريع المتلكئة وشخصت اسباب التلكؤ، ووضعت خريطة طريق لمعالجتها".وأوضح ان "عدد هذه المشاريع انخفض الى (١١٧١) مشروعا بعد المعالجات التي اتخذتها الوزارة خلال اكثر من (٥٢) اجتماع مع الجهات المستفيدة".