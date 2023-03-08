خامس حكم خلال عام.. الحبـس الشـديد لمدير عام صحـة بابل الأسبق

وذكر بيان للدائرة ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت قرار حكم غيابياً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحق المدير العام لدائرة صحَّة بابل الأسبق، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لتعُّمده إحداث الضرر بأموال ومصالح الدولة، لافتةً إلى عدم قيام المدان بتنفيذ إعمام وزارة الصحَّة - الدائرة الإداريَّة والماليَّة بمتابعة مسك سجلٍّ خاصٍّ بتسجيل وضبط ساعات العمل الإضافيَّـة، وتوقيع سجل الحضور من قبله كمصادقةٍ على صحَّة المعلومات، وعلى مستندات صرف أجور الساعات الإضافيَّة".وتابعت، أنَّ "المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثّلة بأقوال الممثل القانونيِّ لدائرة صحَّة بابل والتقارير الماليَّة والرقابيَّة والتحقيق الإداريِّ والكتب والمخـاطبات الرسميَّة المـربوطة بالدعوى، فـضلاً عن أقوال المُشتكـين والشهـود في مرحلة الـتحقـيق الابتدائي وقـرينـة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته".وأضافت، أنَّ "المحكمة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدان الهارب وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، ووضعت إشارة الحجز الاحتياطيِّ على أمواله المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة (182/أ) الأصوليَّـة".يُذكَرُ أنَّ الهيئة أعلنت خلال العام الحالي عن صدور أربعة أحكامٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد على المدان المدير العام لدائرة صحَّـة بابل الأسبق؛ لإهداره المال العام، وارتكابه مُخالفاتٍ لواجبات وظيفته.