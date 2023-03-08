نائب يخاطب السوداني: 200 قضية فساد وهدر للمال في ديالى

كشف النائب صلاح زيني التميمي، الأربعاء، عن وجود 200 قضية فساد وهدر للمال العام في محافظة ديالى لم تفعل حتى الان.

وقال التميمي في بيان مخاطباً فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، "هل تعلم ان زيارتك اليوم لا فائدة منها ولاسباب، وهي من التقيت بهم من الشيوخ كانوا مداحين ولم يخبروك حقيقة ما يجري، ومن حدثوك اتباع وتم تجنيدهم مسبقا للحديث معك".

وأضاف "تم تضليلك من قبل القيادات الامنية في ديالى ولم ينقلوا لك شيء من الحقيقة وتم اخفاء ادلة بالحادث الاخير ومنها (مسطرة تفجير العبوة الناسفة) التي تم ضبطها من قبل قسم المتفجرات ولم يتم ذكرها بالتقرير فكيف لنا ان نؤمن بهكذا قيادات".

ولفت التميمي الى أنه "كان الاجدر ان تزور ذلك الشيخ الذي لديه 60 شهيدا ولم يقبل بحدوث فتنة بعد الحادث الاخير وعمل على ضبط النفس وهم كانوا بانتظارك"، متسائلاً "لماذا لم تلتق بنواب ديالى وهم من طلبوا منك المجيء إلى ديالى للوقوف على الحقائق".

واردف بالقول "هل تعلم ان محافظ ديالى مسؤول عن التهريب حسب تقرير الاستخبارات معنون الى وكالة استخبارات ولدية معبر غير اصولي في ناحية قزانية يعمل على ادخال اكثر من 20 شاحنة غير رسمية يوميا وتم مقتل 3 اشخاص بسبب هذا المعبر"، مضيفاً "هل تعلم ان هناك اكثر من 200 قضية فساد وهدر مال عام على محافظة ديالى لم تفعل الى الان".