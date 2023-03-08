بالصور.. شوارع في بغداد بعد أمطار اليوم

تنشر السومرية نيوز، صوراً متداولة لبعض شوارع بغداد بعد الامطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة مساء اليوم.

وشهدت بغداد والعديد من المحافظات مساء اليوم الاربعاء، هطول امطار غزيرة سبقتها عواصف. أدناه صور شوارع في بغداد..