تعطيل الدوام في محافظة عراقية الخميس

قررت محافظة ديالى، تعطيل الدوام الرسمي الخميس بسبب استمرار تساقط الامطار.

وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ ديالى مثنى التميمي يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس ٢٠٢٣/٣/٩ في عموم محافظة ديالى باستثناء الدوائر الخدمية".

وعزت ذلك الى "استمرار تساقط الامطار".