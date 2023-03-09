تعرف على كمية الأمطار المتساقطة على العراق خلال 24 ساعة الماضية

السومرية نيوز - الطقس



أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن كميات الأمطار التي سقطت في العراق خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأدناه جدول بكميات الأمطار التي سقطت في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية: