التربية تخول المديريات العامة السماح لطلبة الانتساب بأداء الامتحانات (وثيقة)

وقال المُتحدث الرسمي لوزارة التربية كريم السيد في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "مُراعاة لأوضاع الطلبة، وجه وزير التربية بتخويل المديريات العامة للتربية بالسماح لطلبة الانتساب بأداء امتحانات الفصل الثاني والامتحانات الوزارية".