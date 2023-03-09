المالية تحدد موعد المباشرة بأطلاق رواتب شهر اذار

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن المباشرة بإطلاق تمويل الرواتب لشهر آذار الحالي يوم الأحد القادم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تباشر وزارة المالية إطلاق تمويل الرواتب للشهر الحالي يوم الأحد القادم ١٢ آذار ٢٠٢٣، وذلك بعد إستكمال الإجراءات كافة المتصلة بعملية تنظيم الصرف".



وأضافت: "فعلى وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة والمحافظات الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري، على ان يتم تقديم موازين المراجعة الختامية لسنة ٢٠٢٢، مع مراعاة الالتزام بجدول تمويل الرواتب المعتمد ".