بغداد.. اصابة شخصين بطعنات جراء محاولتهما احباط عملية تسليب

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصين اصيبا بطعنات سكين اثناء تدخلهم في محاولة احباط عملية تسليب شخص بحوزته ٢٠ الف دولار امريكي ضمن منطقة شارع فلسطين ولم يتمكنوا من الاحباط".واضاف ان "احد المصابين يعمل منتسب في دائرة الاصلاح العراقية".