البصرة.. مداهمة وكر لتدوير وتهريب المشتقات النفطية والعثور على مضبوطات

وذكر القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من الفوج الرابع ومركز شرطة نفط البرجسية التابعين للواء شرطة الطاقة الثامن وبالتنسيق مع شعبة استخبارات اللواء انفاً داهمت وكرا لتدوير وتهريب المشتقات النفطية في محافظة البصرة".واضافت انه "تم العُثور على خزانات وبراميل حديدية واخرى بلاستيكية بعضها يحتوي على منتوج نفطي بالاضافة الى الية حفر "شفل ومضبوطات اخرى".