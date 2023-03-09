النزاهة النيابية: الفساد أصبح آفة تنخر جسد البلاد

وقالت القصير في حديث لبرنامج علنا الذي تبثه السومرية الفضائية، انه "بعد ان اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عن برنامجه الحكومي كانت أول المواضيع التي طرحها محاربة الفساد، وخصوصا من خلال لجنة هيئة النزاهة برئاسة النائب زياد الجنابي والذي اكد على إيلاء الاهتمام بجميع القضايا التي تخص محاربة الفساد من خلال قانون استرداد الأموال المنهوبة من خلال استضافة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية".وأضافت: "لجنة النزاهة بينت للهيئة بانه لا يوجد خطوط حمراء امام فتح ملفات الفساد من خلال مناقشة تطبيق قانون استرداد الأموال المنهوبة والتي هربت الى خارج العراق من خلال التعاون مع الجميع لاسترداد أموال العراق المنهوبة وخير دليل على ذلك سرق القرن".وأشارت القصير الى ان "الفساد أصبح آفة تنخر جسد البلاد وذلك ملاحظ من خلال ان يأتي موظف بسيط وبعد فترة قليلة نراه أصبح يملك أموال كثيرة لذلك يجب تفعيل قانون من اين لك هذا لان الفساد يبدأ من الجذور وإذا أردنا محاربة الفساد يجب ان نبدأ من الجذور للوصول الى اعلى المستويات".وبينت: "قد يواجه قانون استرداد الأموال المنهوبة بعض المعارضة من قبل بعض الكتل السياسية، الا ان الاغلب يدفع باتجاه تشريعه"، موضحة ان "الأيام القادمة ستشهد استجوابات كثيرة لبعض المخالفات الفنية والإدارية ولبعض ملفات الفساد".ولفتت القصير الى انه "بعد الدعم الذي حصل عليه السوداني لمحاربة الفساد عليه ان يعلن عن الجهة السياسية التي تضغط بعدم المضي في محاربة الفساد لان ذلك تكليف يجب ان يحمي حقوق الفقراء من المواطنين"، مؤكدة ان "لجنة النزاهة تدعم رئيس الهيئة للمضي في محاربة الفساد والكل ملزم بدعم مساعي لجنة النزاهة في محاربة الفساد بكل اشكاله".