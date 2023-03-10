الرافدين يصدر تنويهاً بشأن سلف الموظفين والمتقاعدين

السومرية نيوز – محليات

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، تنويهاً بشأن سلف الموظفين والمتقاعدين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السلف تبدا من ٥ مليون ولغاية ٢٥ مليون وحسب استحقاق المستلف والذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي".



وأضاف، أن "السلفة تكون بضمان الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين".