حادث سير مروع يودي بحياة شخصين في البصرة (صور)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، انتشال جثتين من حادث اصطدام مروري بين عجلتين في محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان فرقها "انتشلت جثتين من حادث اصطدام مروري بين عجلة صالون وشاحنة حمل على الطريق الرابط بين محافظة ذي قار والبصرة في منطقة ام عنيج".