اندلاع حريق "كبير" داخل معمل للأصباغ جنوب بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني نجحت بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن تابع الى معمل اصباغ المرجان في منطقة عويريج جنوب بغداد بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك".وأضاف البيان، أن "مديرية الدفاع المدني زجت بعشرين عجلة اطفاء تخصصية واخرى ساندة من عجلات حوضية ودفعت بثقلها في جانب بغداد الكرخ لايقاف امتداد الحريق الى المخازن المجاورة لموقع المخزن المحترق وتعاملت بمهنية عالية مع خزين المواد المحترقة رغم خطورتها ومن ضمنها مواد سريعة الاشتعال تستخدم في صناعة قناني الاصباغ الرش ( اصباغ البخاخ السبراي) وغيرها من مواد شديد الاشتعال وتمكنت من تحجيم الأضرار المادية دون تسجيل إصابات بشرية".وتابع، "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل مخزن المعمل".