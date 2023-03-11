في البصرة.. اعتقال شخصين وضبط بحوزتهما حبوب مخدرة

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بتوجيه من قبل وزير الداخلية عبدالامير الشمري، وبإشراف مباشر من اللواء أحمد الزركاني مدير عام مكافحة المخدرات، تمكن رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الإتحادية مديرية مكافحة المخدرات في البصرة، من القبض على متهمين إثنين في مركز مدينة البصرة وناحية سفوان، وتم خلال العملية الأمنية ضبط بحوزتهما " 3كغم" من مادة الكريستال إضافة إلى "187900"حبة مخدرة نوع "ترمادول".واضافت ان "المتهمين تم احالتهما إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".