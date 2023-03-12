وفد من الاتحاد الاوروبي يزور متحف الموصل (صور)

السومرية نيوز- محليات



أعلنت هيئة الاثار والتراث بوزارة الثقافة، اليوم الاحد، عن زيارة وفد الاتحاد الاوروبي بصحبة المطران نجيب ميخائيل لمتحف الموصل الحضاري.

وأوضح مفتش اثار وتراث نينوى خير الدين احمد في بيان ورد للسومرية نيوز، "ان الوفد زار المتحف واطلع على اعمال الترميم من قبل الفريق الفرنسي للقطع الاثرية بالتعاون مع مفتشية اثار وتراث نينوى".



وأعرب الوفد عن اعجابه الشديد بالعمل الجاري في المتحف من اجل اعادة الحياة اليه مرة اخرى من صالات ومخازن ومكتبة ووسائل ترفيهيه للزوار ومعالجة المقتنيات التي تعرضت للتدمير.