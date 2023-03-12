المركبات ذات الأصوات العالية.. توجيه جديد من الشمري والمرور تحدد الغرامة

السومرية نيوز – محليات



حددت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، غرامة المركبات التي تصدر اصوات عالية بواسطة (جهاز المضخم) او المحورة (ثقب الصالنصة).









وأضافت، أن "مدة الحجز ستكون شهر إضافة إلى الغرامة المالية".



ودعت المديرية، المواطنين الى، "الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن هذه المخالفة لكي يتجنبوا المحاسبة القانونية". وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا ستقوم بحجز المركبات التي تصدر أصوات عالية بواسطة (جهاز المضخم) او المحورة (ثقب الصالنصة)".وأضافت، أن "مدة الحجز ستكون شهر إضافة إلى الغرامة المالية".ودعت المديرية، المواطنين الى، "الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن هذه المخالفة لكي يتجنبوا المحاسبة القانونية".

وفي سياق متصل، وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، الدوائر المختصة في الوزارة، بحجز المركبات المحورة التي تصدر أصواتاً عالية.



وأكد الشمري، في بيان ورد للسومرية نيوز، على "ضرورة أن "تعمل مديريات المرور في بغداد والمحافظات على حجز المركبات المخالفة (المحورة) التي تصدر أصواتاً عالية وتربك الشارع وتزعج المواطنين"، مشددا على "عدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً".





