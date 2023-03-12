إطلاق حملة تشجير في بغداد (صور)

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "برعاية رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد انطلقت، في تقاطع جسر الجادرية - السيدية حملة (تشجير بغداد الحبيبة) لغرس الأشجار في الجزرات الوسطية والفضاءات في العاصمة".وأضاف: "ولدى وصول رئيس الجمهورية إلى مكان الاحتفال بإطلاق الحملة، استقبل من قبل أمين بغداد عمار موسى كاظم، وعضو مجلس النواب النائب حسين مؤنس وعدد من المسؤولين في أمانة بغداد".وقام رشيد بغرس شجرة إيذانا بإطلاق حملة تشجير بغداد الحبيبة التي تهدف إلى إعادة الاهتمام بالبيئة والمناخ والزراعة بوصفها رئة بغداد الخضراء وكذلك لإعلاء القيمة الجمالية وخفض معدلات التلوث في العاصمة بغداد، بحسب البيان.وقال رئيس الجمهورية "على بركة الله نعلن عن انطلاق حملة (تشجير بغداد الحبيبة) دعما لتطوير المستوى البيئي والزراعي للعاصمة".