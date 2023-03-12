بطاقة 60 ألف طن.. افتتاح سايلو "أم قصر" في البصرة

وقال مصدر حكومي لـ السومرية نيوز، إنه "تمت إعادة صيانة سايلو (أم قصر) من قبل ملاكات وزارة التجارة وبالتنسيق مع ملاكات وزارة النقل وربطها مع خط السكك الحديد لغرض نقل الحنطة عبر القطار من الموانئ الجنوبية إلى المحافظات التي تتواجد فيها محطات سكك نقل القطارات وهي (ذي قار - المثنى - الديوانية - بابل - بغداد وصولاً إلى محافظة نينوى)".وأضاف، ان "المشروعُ يوفِّر فائدتين، أولهما، منع هدر المال العام بسبب قلة أسعار النقل عبر القطارات، وثانيهما، السرعة وإيصال الكميات بشكل أكبر".وأشار المصدر الى، أن "عملية النقل سابقاً كانت تعتمد النقل عبر الشاحنات مما تتطلّب كميات كبيرة من الشاحنات والبطء في عملية النقل إلى المحافظات البعيدة"، مبيناً أن "طاقة السايلو التصميمية تصل إلى (60) ألف طن".وأوضح، أن "السايلو كان متوقفاً منذ عام 2016 أي منذ 7 سنوات"، مؤكداً "تم تشغيل (20) ألف طن منه خلال شهر واحد، كما أن العمل مستمرٌ به ليلاً ونهاراً لزيادة الطاقة خلال شهر ونصف لتكون (45) ألف طن".واستدرك بالقول: "تم ترتيب آلية تفريغ جديدة عبر الشاحنات وتنظيم شارع خاص لدخولها ومن ثمّ تم توقيع عقد مع الشركة العامة لسكك حديد العراق لدخول القطار الذي سيقوم بتحميل الحنطة من السايلو إلى محافظات (المثنى وذي قار والديوانية وخان ضاري) بعد توقف القطار لنفس الفترة أي منذ 7 سنوات، وستتم مداورة الكميات الواردة من أرصفة الميناء الى إلسايلو".وبين المصدر، أن "عدد موظفي السايلو (228) موظفاً، منهم (51) مهندساً وفنياً عملوا على مدار (24) ساعة لتصليحه وبمبالغٍ زهيدة ليتم تشغيله، وسيتم استقطاع دولار واحد لكلِّ طن يتم تفريغه بالسايلو".ودعت وزارة التجارة، يوم أمس السبت، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، لحضور افتتاح سايلو أم قصر في محافظة البصرة بعد انقطاع دام أكثر من 7 سنوات، كما أكدت ان الافتتاح سيتم بحضور رئيس الوزراء ووزير التجارة وعدد من المسؤولين في المحافظة غدا الأحد الساعة 12 والنصف ظهرا".