السومرية تنفرد بنشر تفاصيل مؤتمر العراق للمناخ في البصرة

وقال مصدر حكومي لـ السومرية نيوز، انه "بعد مُصادقة البرلمان العراقيّ على الانضمام للاتفاقية الاطارية لتغيّر المناخ عام ٢٠٠٩ وانجاز العديد من الخطوات بشأنها بالتعاون الفني مع مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في العراق، قرَّرت حكومة رئيس مجلس الوزراء محمّد شياع السوداني إعطاء الأولوية للعمل المناخيّ في البرنامج الحكوميّ والعمل على التحوُّل من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ".ووجّه السوداني بعقد مؤتمر العراق للمناخ لعام ٢٠٢٣ ليكون مِفصلاً مُهماً في العمل المناخي وعلامة فارقة نحو تنفيذ خطة البلد التي تمَّ تأطيرها بوثيقة المُساهمات الوطنية التي قُدِّمت إلى اتفاق باريس للمناخ في نهاية عام ٢٠٢١، بحسب المصدر.وأضاف، أن "ثمان جلسات ستُعقد ضمن المؤتمر وعلى مدى يومين، بينها الجلسة الافتتاحية وعرض فيلمٍ وثائقيٍّ بعنوان (عطش العراق) وكلمةٍ لرئيس مجلس الوزراء".وأشار الى، أن "نقاشات المؤتمر ستُركز على شرح الخُطط الوطنية المتعلقة بالمناخ وتوضيح آليات التمويل الوطني والدولي وحجم التحوُّل المُزمع نحو الاقتصاد الأخضر الساند والآليات النظيفة بيئياً".وتابع المصدر، "سيتم تسليط الضوء على أهمّ المشاكل التي تُواجه البلد مثل شحة المياه وكذلك المناطق الأكثر هشاشةً وتضرُّراً من التغيُّرات المناخية مثل البصرة".وأوضح، أن "المؤتمر يهدف إلى توضيح آليات التعاون الثنائية والمُتعدّدة مع الأُمم المتحدة ودول العالم".وأردف، "سيكون المؤتمر فرصة لتوضيح دور القطاع الخاص الوطني والدولي في مرحلة تنفيذ الخطط والمشاريع المتعلقة بالمناخ ودور الشباب في قيادة مُستقبل العمل المناخيّ".ومضى المصدر الحكومي بالقول: "سيُسلّط الضوء على دور الأكاديميّ والبحث العلمي في العمل المناخي، وكذلك جوانب الاهتمام بالمرأة وبحث الفرص والمشاريع المتوفرة لفئة الشباب والمرأة استناداً إلى وثيقة المُساهمات الوطنية".وختم قائلا: "سيحضر ويشارك في المؤتمر، وزراء البيئة والنفط والتخطيط والمالية والكهرباء والموارد المائية والزراعة ومحافظ البنك المركزي ومستشار رئيس إقليم كردستان ومحافظ البصرة ورئيس بعثة الأُمم المتحدة في العراق وبعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وسفير المملكة المتحدة في العراق نيابةً عن مجموعة الدول المانحة والسفير الفرنسيّ في العراق ومُمثّل البنك الدوليّ ومدير البنك الدوليّ في العراق وممثلي القطاع الخاص في المركز والإقليم ومنظمات المجتمع المدني العراقية ومنظمات الأُمم المُتحدة والوزارات المعنية".وأفتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مؤتمر العراق للمناخ الذي تستضيفه محافظة البصرة على مدار يومين، كما أطلق مبادرة كبرى لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق.