التربية توجه بإلغاء العمل بنظام الانتساب اعتباراً من العام الدراسي المقبل



السومرية نيوز – محليات



وجهت وزارة التربية، اليوم الاحد، بإلغاء العمل بنظام الانتساب اعتباراً من العام الدراسي المقبل (2023 – 2024).

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر إلغاء العمل بنظام الانتساب اعتباراً من العام الدراسي المقبل (2023 – 2024))".



وأضاف البيان، أن "القرار جاء بعد إطلاق الوزارة مشروع (المدرسة الالكترونية الحكومية) والتي تتضمن مناهج دراسية عبر نافذة صفوف افتراضية بدءاً من شهر تموز المقبل".