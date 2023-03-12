حقوق الإنسان النيابية تدعو إلى التحقيق في طريقة اعتقال أحد المواطنين

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "لجنة حقوق الإنسان النيابية أصدرت بيانا أشارت فيه إلى ان "الدستور العراقي والمعاهدات الدولية ضَمَنتْ الحقوق بضمنها مبادىء احترام حقوق الانسان في بنوده لا سيما ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بمحاكمة قانونية وعادلة وضَمن حق الفرد بأن يعامل معاملة عادلة".واستنكرت اللجنة في البيان، "طريقة الاعتقال التي تعاملت بها الجهات الأمنية مع صباح الزيني بتعرضه إلى التعرية وبطريقة مهينة من قبل القوات الامنية واظهاره في وسائل التواصل الاجتماعي"، معتبرة هذا التصرف منافيا لمبادئ حقوق الإنسان التي جاء بها الدستور العراقي في التعامل مع المعتقلين وفصل الحقوق والحريات وبمسافة واحدة للجميع".ودعت اللجنة النيابية، رئاسة مجلس النواب الى "تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من لجنتي حقوق الانسان والامن والدفاع بشأن طريقة الاعتقال المهينة للمواطن الزيني ".