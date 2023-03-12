ضحيتين وخمسة جرحى جراء حداث سير مروع في البصرة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في تمام الساعة السادسة مساء هذا اليوم وقع حادث اصطدام بين ثلاث مركبات على طريق عمارة بصرة، الاولى "تويوتا كراون" والثانية "هونداي ستاركس" والثالثة "كيا بيكب بنجو" وكان سبب الحادث هو عبور السيارة الاولى من السايد الاياب الى سايد الذهاب بسبب انفجار الاطار ما ادى الى عدم السيطرة على المركبة وعند عبورها اصطدمت بالمركبه الثانية".وأضافت "ادى الاصطدام الى احتراق المركبة بالكامل مع وجود شخصين داخلها راحوا ضحية الحادث وبعدها اصطدمت المركبة الثالثة بالمركبة الثانية ما ادى الى انقلابها ".