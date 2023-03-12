العراق يتسلم قطعتين أثريتين من كنوزه ضبطت في أمريكا

وقال الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "إستكمالاً لجُهُود دبلوماسيَّة الإسترداد، السفارة العراقيَّة في واشنطن تتسلَّم قطعتين أثريتين من كنوز العراق".وأضاف: "تمثلت القطعة الأولى بعمل فني تم ضبطه من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي FBI في مدينة بوسطن ويبلغ عمر القطعة ما يزيد على 2700 سنة وهي من مقتنيات المتحف العراقي المسروقة وتم تهريبها إلى الولايات المتحدة وبيعها بموجب وثائق مزورة".وأشار الصحاف الى ان "القطعة الثانية فهي لوح مسماري من العصر البابلي تم ضبطه من قبل مكتب مباحث الأمن القومي (HSI) ويعود تاريخه إلى أكثر من 3300 عام".