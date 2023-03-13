أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.. طقس العراق حتى نهاية الأسبوع

السومرية نيوز - محليات



توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما اشارت الى تساقط الأمطار والحالوب وانخفاض درجات الحرارة.





وأضافت، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم جزئي مع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة احياناً مصحوب بحدوث عواصف رعدية مع فرصة لتساقط الحالوب في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة كما يتساقط الحالوب وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً ويتحول إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وتكون رعدية احياناً، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق". وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى صحوا مع بعض الغيوم ويكون غائماً جزئياً في أقسامها الغربية مع تساقط زخات مطر رعدية فيها، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً في أقسامها الغربية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع عدة درجات عن اليوم السابق".وأضافت، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم جزئي مع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة احياناً مصحوب بحدوث عواصف رعدية مع فرصة لتساقط الحالوب في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة كما يتساقط الحالوب وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً ويتحول إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وتكون رعدية احياناً، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".

وأشار البيان الى، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر في أماكن متفرقة منها في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً في أماكن متفرقة منها، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".



وأوضحت الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".