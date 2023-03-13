تعطيل الدوام الرسمي في كردستان غداً الثلاثاء

‏وذكرت حكومة الإقليم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء بمناسبة ذكرى ميلاد ملا مصطفى بارزاني".‏وأضاف أن "العطلة تشمل جميع المؤسسات والدوائر الحكومية".