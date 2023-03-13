بالوثيقة.. سرايا السلام تقرر "طرد" 13 عنصراً من اتباعها في النجف

السومرية نيوز – محليات



قررت سرايا السلام في محافظة النجف، اليوم الاثنين، توجيه عقوبة الطرد لـ 13 شخصاً من عناصرها.

وبحسب وثيقة صادرة عن آمر لواء 301 لسرايا السلام، حصلت عليها السومرية نيوز، أنه "تقرر توجيه عقوبة الطرد المدرجة أسماؤهم ادناه".



ادناه الوثيقة : ـ

