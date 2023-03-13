المرور العامة تعلن قطع طريق وسط بغداد

أعلنت ‏مديرية المرور العامة، الاثنين، عن قطع طريق وسط العاصمة بغداد.

وقالت المرور في بيان، "تم قطع الطريق المؤدي من ساحة كهرمانة باتجاه ساحة الفردوس".