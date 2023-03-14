مكتب السيد السيستاني ينشر إمساكيات شهر رمضان

السومرية نيوز - محليات





نشر الموقع الرسمي لمكتب المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، اليوم الثلاثاء، إمساكية شهر رمضان لكافة المحافظات العراقية.





وادناه صور الامساكيات: