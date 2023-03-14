طقس العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة: أمطار وفرصة لحدوث سيول

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً يتحول تدريجياً ابتداءً من أقسامها الغربية الى غائم ممطر و تكون الأمطار رعدية غزيرة في أقسامها الشرقية بعد الظهر مع فرصة لحدوث سيول فيها، درجات الحرارة ترتفع قليلاً بينما تنخفض عدة درجات في أقسامها الغربية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي يتحول تدريجياً ابتداءً من أقسامها الغربية إلى غائم ممطر و تكون الأمطار متوسطة الشدة رعدية ، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق بينما تنخفض قليلاً في أقسامها الغربية، أما المنطقة الجنوبية فالطقس غائم جزئي يتحول تدريجياً ابتداءً من أقسامها الغربية إلى غائم ممطر و تكون الأمطار متوسطة الشدة رعدية في اقسامها الشرقية بعد الظهر ، درجات الحرارة ترتفع بضع درجات".وأضاف، أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى غائم جزئي مع تساقط زخات مطر في اقسامها الشرقية صباحاً و يتحسن الطقس تدريجياً ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم ممطر و تكون الأمطار رعدية احياناً ، أما المنطقة الجنوبية فالطقس صحو مع بعض الغيوم، درجات الحرارة تنخفض بضع درجات في جميع مناطق البلاد".وأشار إلى، أن "الجمعة القادمة سيكون الطقس في جميع مناطق البلاد صحو الى غائم جزئي، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتي الوسطى والشمالية فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".ولفت إلى، أن "الحالة الجوية ليوم السبت القادم، في المنطقة الوسطى سيكون الطقس صحواً ويكون غائم جزئي في بعض الاماكن، أما المنطقة الشمالية فالطقس صحو يتحول إلى غائم جزئي، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".