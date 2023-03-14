محافظة بغداد تعلن أسماء المرشحين للتعاقد ضمن تعيينات الأمن الغذائي

وقال قسم الإعلام والاتصال الحكومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "إنه تم إعلان أسماء المرشحين للتعاقُد مع محافظة بغداد، ضمن القناة العامة من اختصاصات السمعي والمرئي، والآداب العربي، وعلوم الحاسبات، وعلوم الجيولوجيا، لغرض إجراء المقابلة والاختبار".ودعا البيان، جميع الأسماء المُعلنة إلى "مراجعة ديوان المحافظة الكائن في منطقة الصالحية، بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 15 / 3 / 2023 ، ولغاية يوم الاثنين المقبل الموافق 20 / 3 / 2023، لغرض مقابلة واختبار المرشحين".وأضاف، أن "محافظة بغداد فتحت باب الاعتراض، للمتقدمين ممن لديهم نقاط أعلى من نقاط تلك الأسماء المُعلنة كلاً حسب اختصاصه، حيث يمكن للمتقدم أن يقدم اعتراضاً في ديوان المحافظة، بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 15 / 3 / 2023 ، ولغاية يوم الاثنين المقبل الموافق 20 / 3 / 2023، لغرض احتساب نقاطه، وإعادة منافستها مع تلك الأسماء المرشحة".وتابع البيان، "أن الأسماء المُعلنة لا تُعد فائزة بالتعيين، إلا بعد إكمال إجراءات المقابلة والاختبار بالنسبة للمرشحين للتعاقد، وانتهاء مدة الاعتراضات والبت بقرار المعترضين".