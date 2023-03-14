إحالة ثلاثة ضباط الى القضاء على خلفية وفاة احد المواطنين

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في التاسع من شهر آذار الجاري بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مستشار حقوق الإنسان وعضوية عدد من كبار الضباط من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني للتحقيق في ملابسات وفاة المواطن (بونتيال ناصر شليوش)، والتي حصلت بتأريخ السابع من شهر آذار الجاري خلال فترة احتجازه على ذمة التحقيق".واضاف ان "السوداني تابع مجريات التحقيق وعمل اللجنة، وقد صادق على قرار اللجنة التحقيقية بهذا الحادث وإحالة ثلاثة ضباط الى المحكمة المختصة وفق احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ومعاقبة ضابط ومنتسبين آخرين".وبين :"اللجنة توصلت الى ان المتوفي يعاني من امراض التهاب الصدر المتقدم، وماتزال اللجنة بانتظار تقرير الطب العدلي للوقوف على الاسباب الحقيقية للوفاة، وسيكون القرار النهائي لجميع المقصرين بيد القضاء العراقي العادل".وفي وقت سابق، وجه السوداني بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات وفاة مواطن في محافظة بابل، بعد أن اطلع على مناشدة شقيق المتوفى.