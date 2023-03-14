الرافدين يخفض سقف بيع الدولار للمسافرين

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اعلن مصرف الرافدين عن وضع الية جديدة ابتداءاً من يوم غد الاربعاء لبيع الدولار للمسافرين في منفذ المصرف بمطار بغداد الدولي".واضاف انه "تم تحديد 3000 دولار نقدا كسقف اعلى لبيع الدولار للمسافرين بدلا من 7000 دولار وبالسعر الرسمي للبنك المركزي العراقي البالغ 1320".وأشار البيان الى ان "إيداع الدينار العراقي يكون من خلال الفروع المخصصة وبحسب التعليمات السابقة التي اعلن عنها مسبقا".