مصرع منتسبين جراء تصادم عجلات مدنية في بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمصرع منتسبين اثنين جراء تصادم عجلات مدنية في بغداد.وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عجلة يقودها منتسبين اثنين انفجر اطار عجلتهم وانحرفت العجلة باتجاه السايد الاخر".واضاف ان "الحادث تسبب باصطدام ٤ عجلات، مااسفر عن اصابة سائقي العجلات اصابات طفيفة، ووفاة المنتسبين الاثنين"، مشيرا الى ان "احد المصابين اعلامي في الاذاعة العراقية".