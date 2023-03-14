في بغداد.. العثور على جثة "حديث الولادة"

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بالعثور على جثة "حديث الولادة" شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم العثور على جثة طفل حديث الولادة من قبل موظف في دائرة بلدية الاعظمية ضمن قاطع المسؤولية وبالتحديد منطقة الصليخ".

ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.