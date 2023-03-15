دعوات لاستخدام "الاستمطار الصناعي" لحل أزمة المياه

وقال الغراوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "أزمة المياه ادت الى مشاكل الجفاف والتصحر وارتفاع العواصف الترابية وأثرت على نسبة الاراضي المزروعة والتي تعتمد على المياه بشكل رئيسي"، مبينا أن "الازمة ادت الى نزوح الاف العوائل واثرت على المناخ والبيئة وهددت الاهوار والبحيرات الطبيعية بالجفاف ".وطالب الحكومة بـ"تقديم شكوى الى مجلس الامن حول الانتهاكات الحاصلة من تركيا بسبب الاستخدام الجائر للسدود ومنع تدفق المياه للعراق ومخالفتها القوانين الدولية الخاصة بالمياه ومطالبتها بتقديم تعويضات عن الاضرار التي لحقت العراق ومواطنيه والتي تقدر بمليارات الدولارات بسبب ازمة المياه ".وأضاف الغراوي، أن "تطبيق الاستمطار الصناعي سيكون احد الحلول العاجلة لسد النقص الحاصل بسبب ازمة المياه وقلة الامطار التي يعيشها العراق في الفترة الاخيرة وسيساهم في تحسين المناخ وتقليل درجات الحرارة في الصيف وسيؤدي الى استثمار كم هائل من الاراضي في الزراعة وسينعش الاهوار والبحيرات ويساهم بشكل كبير بتعزيز الخزين المائي".وطالب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، رئيس مجلس الوزراء بـ"تشكيل الهيئة الوطنية للاستمطار الصناعي وتطبيقه بشكل فوري لمعالجة أزمة المياه والاطلاع على التجارب الحاصلة في الامارات وعمان والاردن التي طبقت الاستمطار الصناعي بعد ان استعانت بكبرى الشركات العالمية لتنفيذه".