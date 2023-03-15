التربية تُحيل إدارة مدرسة ببغداد للتحقيق بعد فيديو مشاجرة

وقال المُتحدّث الرسمي لوزارة التربية كريم السيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المديرية العامة لتربية الكرخ الثانية أحالت للتحقيق هذا اليوم إدارة متوسطة الإخاء للبنين في منطقة الدورة ببغداد بعد تداول فيديو يُظهر قيام الطلبة بالفوضى وإحداث مُشاجرة عنيفة لا تمت لسلوكيات الحرم المدرسي والتربوي.وشددت على "منع هذه المشاهد العنيفة في المدارس وتوجه بالتأكيد على دور البيئة التربوية مناخاً للعلم والمعرفة والإبداع".