تربية الكرخ الثانية توجه بتعطيل الدوام الظهري للمدارس اليوم الاربعاء

وذكرت تربية الكرخ الثانية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حفاظاً على سلامة الطلبة، وجه المدير العام لتربية الكرخ الثانية قيس الكلابي بتعطيل الدوام الظهري للمدارس اليوم الاربعاء بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد".وفي وقت سابق، قررت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، تعطيل دوام المدارس الظهري والمسائي بسبب الأمطار.