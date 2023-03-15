النزاهة: صدور أمري استقدام لمديرين عامين سابقين في مصرف الرشيد

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة بعقوبة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أمري استقدام بحق اثنين من المديرين العامين في مصرف الرشيد سابقاً؛ وذلك لقيامهما بمنح قرض بقيمة (٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليارات دينار إلى شركة أهلية؛ لغرض بناء قرية الياسمين السكنية في المحافظة خلال العام ٢٠١٤".واضافت أن "القرض الممنوح للشركة كان يجب أن يتم على دفعتين وحسب نسبة الإنجاز، بينما لم تتجاوز نسبة الإنجاز الـ(٦ ٪؜)، وتم سحب المشروع لاحقاً من الشركة".وتابعت الدائرة إن "الأمرين أصدرتهما المحكمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)".