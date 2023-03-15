ساعات قليلة من الامطار تغرق شوارع بغداد (فيديو)

شهدت بغداد خلال الساعات القليلة الماضية موجة من الامطار الغزيرة لم تستمر سوى لساعات قليلة أدت الى غرق اغلب شوارع العاصمة.

ووثقت عدسة السومرية نيوز لقطات لغرق بعض مناطق بغداد بمياه الامطار التي لم تستمر سوى لساعات قليلة.



الصور ادناه: