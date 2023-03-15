زيدان يلتقي نائب رئيس حكومة اقليم كردستان وقضاة السليمانية

وقال إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان السيد قوباد طالباني رفقة السادة القضاة نواب رئيس واعضاء محكمة التمييز في الاقليم ورئيس استئناف السليمانية وعدد من قضاة المحافظة".وأضاف: ان "اللقاء كان على هامش زيارته الى السليمانية لحضور ملتقى السليمانية السابع".