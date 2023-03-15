محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس

اعلنت محافظة نينوى، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بسبب الامطار.



وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ نينوى، في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن" نجم الجبوري يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس باستثناء الدوائر الخدمية والصحية وذالك بسبب الاحوال الجوية".



وتشهد اغلب المحافظات العراقية تساقطاً للامطار، ما تسبب في غرق اغلب الشوارع.