السوداني بذكرى "فاجعة" حلبجة: نسعى لإنصاف المدن المظلومة

وقال السوداني في تغريدة، تابعتها السومرية نيوز: "نستذكر اليوم واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية ألا وهي فاجعة حلبجة التي ارتكبها النظام الدكتاتوري البائد".وأضاف: "وبالمناسبة نؤكد أن قرارنا في مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل المدينة المضحية إلى محافظة هو واجب أخلاقي قبل أي شيء".وذكر رئيس الوزراء: " نسعى دوماً لإنصاف المدن المظلومة والمحرومة وهذا من صلب أولويات حكومتنا".