واسط.. إنقاذ شخصين من شاحنة حمل غرقت بمياه السيول (صور)

السومرية نيوز - محليات



أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم الخميس، انقاذ شخصين من شاحنة حمل غرقت بمياه السيول في محافظة واسط.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني نجحت من إنقاذ سائق وراكب اخر بعد غرق شاحنة حمل بمياه سيول نهر الگلال بمحافظة واسط بعد ان اضطرت الفرق الى استخدام زوارق الإنقاذ".



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