اجتماع حكومي يناقش مشروع تطوير بغداد القديمة

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس اجتماعاً للجنة تأهيل بغداد القديمة، بحضور أمين بغداد، ورئيس هيئة الآثار والتراث، والمستشار الثقافي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس رابطة المصارف الخاصة ومدير الدائرة الهندسية في صندوق المبادرات (تمكين) بالبنك المركزي".واستمع السوداني إلى "شرح وافٍ عن أعمال المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تطوير بغداد القديمة المقرر الشروع بهما في مطلع شهر آيار المقبل، حيث تتضمن المرحلة الثانية محور السراي الموازي للقشلة، فيما تتضمن المرحلة الثالثة تأهيل شارع الرشيد وساحة الميدان وساحة الرصافي".ووجّه رئيس مجلس الوزراء، "باختيار واجهات تراثية تتطابق مع بيئة المكان التراثية، وإنشاء مرائب ومرافق خدمية"، مثمناً عمل اللجنة، مؤكداً دعمه الكامل لها كي تعود بغداد إلى ألقها الحضاري والتراثي المشرق، مشدداً على أهمية الحفاظ على إرث مدينة بغداد القديمة، كونه يمثل واجهة تضم أهدافاً اجتماعية واقتصادية، فضلاً عن أهدافها العمرانية المهمة.وأشار البيان إلى أنّ "مشروع تطوير بغداد القديمة يأتي ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء الحكومية، التي أعلن عنها خلال الاحتفال بمئوية أمانة بغداد في شهر شباط الماضي، إذ أطلق خلالها (150) مشروعاً خدميا وتطويريا".