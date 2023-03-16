ضبط 80 قطعة اثرية شمال البصرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على معلومات المواطنين بوجـود قطـع اثريـة فـي موقـع الشـركة النفطيـة (Likoil) فـي ناحيـة عـز الـدين ســليم التابعـة لقضـاء المدينـة شـمال البصـرة ، تـم تشـكيـل فـرق عمـل مـن قبـل قسـم شـرطة حمايـة الاثـار والتـراث والمتمثلـة بمـدير القسـم وعـدد مـن المراتـب مـع مـدير مفتشـيـة اثـار وتـراث المحافظـة، وضـابط وحـدة امـن الافـراد لقسـم شـرطة الاثـار والتـراث، حيث تم الانتقـال الـىمحـل الحـادث وضـبط (۸۰) قطعـة اثرية".واضافت ان "القطـع الاثريـة عبـارة عـن اثـار و اجـزاء مـن الاثـار"، مشيرة الى انه "تم تسليم القطـع اصـوليا الـى دائـرة اثـار وتـراث محافظـةالبصرة حسب العائدية".